مهاتير محمد يحظر على وزراء حكومته الماليزية قبول الهدايا

كشف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن نيته سن قانون يحظر على أعضاء الحكومة من الوزراء قبول أية هدايا باستثناء الورود.

وبحسب موقع “ذي ستار أون لاين” الماليزي، فإن مهاتير، استثنى قبول الوزراء للهدايا مثل الزهور والفواكه والطعام، وقال: “لا يمكن للوزراء قبول شيء آخر، وإلا فإن مقدم الهدية وقابلها، يكونان قد وقعا في الخطأ”.

وماليزيا دولة “ملكية دستورية”، يتم اختيار الملك كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك، يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة مهاتير الأولى بين الأعوام “1981-2003”.