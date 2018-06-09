قرقاش يعلن ان دول المقاطعة لا تعتزم المصالحة مع قطر

اتهم أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، قطر بدعم حركات التمرد في البحرين والسعودية، مؤكداً أن الدول العربية المقاطعة لقطر “لا تنوي على الإطلاق تخفيف الضغط عنها”.

وأضاف قرقاش بحسب صحيفة “ذى ناشيونال” الإماراتية إن أمريكا لا يمكنها فرض مصالحة بين الدول الأربع وقطر، وأن الدوحة “مخطئة” إذا كانت تعتقد ذلك، معتبراً أن أزمة الثقة مع قطر مستمرة، وأن التطبيع مع قطر لن يتم إلا “بمراجعة سياسات الدوحة فيما يتعلق بدعم المتطرفين، وزعزعة استقرار المنطقة”.

وقال قرقاش إن قطر تعمل على “زعزعة نظام البحرين”، و”ترعى بشكل منهجي المعارضة السعودية”، وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن قطر تقيم “منصات للتشجيع على حركات التمرد”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في 5 حزيران الماضي علاقات السفر والتجارة مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وتنفي قطر ذلك وتقول إن المقاطعة محاولة لتقويض سيادتها وفرض الوصاية على قرارها الوطني.