يا ريح الغضب
يا ثورة البركان
حجر حجر
وصمودًا صمودًا
يا من تلوحون بشارة النصر
تنزفون
وتموتون
تقاومون
ولا تستسلمون
روان سقطت في المعركة
شهيدة
وارتقت الى السماء
بنار القناص
فيا صغار غزة
وأبطال الشجاعية
علمونا كيف تبدو سماء
حي الزيتون
وشوارع جباليا
وخان يونس
والمغازي
وعبسان
ورفح
لهيبًا
وحريقًا
تشتعل بالاطارات
فرجالكم ونساؤكم
صاروا عجينًا
بين أيديكم درًا
ثمينًا
فهذا زمن الحجر
والغضب
امنحونا رعشة الاحساس
حتى ننفجر
وننتفض
ونقاوم بالصدر العاري
بالحجر والمقلاع
وطائرات الورق
فأنتم ترسمون فجرنا
وغدنا
وتكتبون ملامحنا
وتعيدون غناء مواويل
العودة
في دمنا
تنشدون لجفرا
عز الدين
ولشهداء المسيرات
وتستحضرون عنات
وتعبرون الى حلمنا
وتستعيدون شرفنا
وكرامتنا
المفقودة
وتدافعون عن حقنا
المسلموب
وتعبدون الطريق
بدمائكم
نحو التحرير