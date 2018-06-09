تقرباً الى الله – حسب رأيه – انتحار آسيوي في الحرم المكي

أعلنت السلطات السعودية انتحار آسيوي مساء امس الجمعة في الحرم المكي.

وقالت إمارة مكة على حسابها بموقع “تويتر”، إن “الجهات الأمنية” تباشر حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

وبينت أنه ألقى بنفسه من سطح المسجد، وسقط في صحن المطاف دون أن يصاب أحد بضرر.

وقالت إنه “تم على الفور تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر القطري، لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى الطوارئ إلا أنه توفي هناك”.

ولا يعرف على وجه الدقة سبب الانتحار، إلا أنه يوجد معتقدات يؤمن بها عدد من مسلمي شرق آسيا، بأن الوفاة في الحرم المكي من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه.