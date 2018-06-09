بعد عرض فيلمها “3 شهور” ..منى زكي تباشر تصوير فيلم «القاهرة – مكة»

تستعد الفنانة المصرية منى زكي للبدء فى تصوير فيلمها الجديد “القاهرة – مكة”، وذلك عقب طرح فيلمها الجديد «3 شهور» فى موسم عيد الفطر المقبل كما قررت الشركة المنتجة له .

فيلم «القاهرة- مكة» من الافلام التي تنتمي الى النوعية الاجتماعية التي تهم الأسرة المصرية والعربية، وهو من سيناريو وحوار السيناريست محمد رجاء.

وعلى جانب آخر طرحت شركة الريماس المنتجة لفيلم «3 شهور» البوستر الدعائى الاول للفيلم، والذى يظهر فيه بطلاه الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي، والذى تدور احداثه فى إطار أكشن رومانسى حول رجل مصرى يرتبط بالزواج من سيدة أميركية وينجبان طفلا لتبدأ احداث الفيلم الذى يُصور عددا كبيرا من مشاهده فى الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن آخر أفلام منى زكي كان «من 30 سنة»، والذى شاركت فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، وشريف منير، ونور، وميرفت أمين.