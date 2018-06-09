بعد صيحة تحذير اردنية ..الملك سلمان يدعو لاجتماع رباعي في مكة بعد غدٍ لاخراج الاردن من ازمته الاقتصادية
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جرينتش+2 05:10
بعد صيحة تحذير اردنية ..الملك سلمان يدعو لاجتماع رباعي في مكة بعد غدٍ لاخراج الاردن من ازمته الاقتصادية

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