السعودية تحذف مشهداً مسيئاً لجمال عبد الناصر من مسلسل العاصوف

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، امس، أن المملكة العربية السعودية قامت بحذف المشهد المسيء للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر من مسلسل”العاصوف” المذاع على قنوات MBC.

وقال المجلس، في بيان له، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى اتصالا من ناصر الحجيلان، وكيل أول وزارة الإعلام بالمملكة، أبلغه خلاله إنه استمرارا للتواصل والعلاقات الطيبة والتعاون المشترك بين البلدين فقد أصدر عواد بن صالح، وزير الإعلام بالمملكة، قرارا بحذف المشهد المسيء من المسلسل المذكور وهو ما تم بالفعل.

وتوجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر لوزير الإعلام السعودي على سرعة الاستجابة لمطلب المجلس.

وكان مكرم قد وجه خطابا لوزير الإعلام السعودي طالبه فيه بالتدخل لحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبد الناصر والتنبيه على القنوات والشركات المنتجة بعدم الإساءة للرموز الوطنية العربية.