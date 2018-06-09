الرئيسان الروسي والصيني يؤكدان على وحدة سوريا وضرورة البدء بإعادة إعمارها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني وشي جين بينغ، في بيان مشترك لهما عقب اجتماعهما، امس الجمعة، أن روسيا والصين تؤيدان وحدة أراضي سوريا واتخاذ خطوات محددة من الدول لضمان إعادة إعمارها.

وجاء في بيان القمة الصينية الروسية التي عقدت بزعامة بوتين وجين بينغ “ندعو بشكل مشترك إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام سيادتها، وتعزيز عملية السلام داخل البلاد من قبل السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة ومنصتي جنيف وأستانا، مع الأخذ بالاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في 30 كانون الثاني 2018، وتنسيق الخطط والخطوات الملموسة من قبل روسيا والصين لضمان إعادة الإعمار في هذا البلد بعد الصراع”.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الجمعة، إلى بكين في زيارة رسمية، وسيقوم الرئيس الروسي بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اتفاقيات ستشمل الطاقة والفضاء وحماية الملكية الفكرية ومجالات أخرى، كما سيلتقي بوتين رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشانشو.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها بوتين مع نظيره الصيني، في تشرين الثاني 2017، على هامش قمة آبيك في مدينة دانانغ الفيتنامية.