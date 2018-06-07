مسلسل سعودي يثير غضب المغاربة بعدما اثار آخر اشمئزاز المصريين

اثارت إحدى الحلقات في المسلسل السعودي الكوميدي “شير شات”، ردود فعل غاضبة في المغرب، إذ وجد الجمهور المغربي أنها تصور بلادهم على أنها سوق للنخاسة.

وحمّل مغردون مغاربة سلطات بلادهم المسؤولية لأنها سمحت بتصوير المسلسل على أراضيها، بينما هاجم آخرون وسائل إعلام محلية واتهموها بتنميط صورة المرأة المغربية وتصوريها كسلعة تجارية بهدف تحقيق الربح المادي.

ورد الفنان السعودي حسن عسیري على الاتهامات التي وجهت إليه بشأن إهانة نساء المغرب في مسلسله “شير شات” ووفق تصريحات نقلتها قناة “العربية” الفضائية السعودية، مؤكدًا أن الأمر لم يتخط الكوميديا.

وعند سؤال عسيري عن الحلقة التي دارت حول الزواج من المغربیات، ولماذا المغرب بالتحديد، قال : إنهم سبق أن قدموا نفس الفكرة عن مصر، وكذلك قدمها الفنانان ناصر القصبي وعبد الله السدحان في إحدى حلقات “طاش ماطاش”، فالأمر كومیدي بحت، وأنه كان فكرة على الورق وحولوها إلى عمل درامي، مشیراً إلى أنه يجب عدم النظر للأمر وكأنه مؤامرة أو استهداف منظم.

وأضاف عسیري: “المغاربة كانوا حساسین جدا مع ھذا الموضوع، رغم أن المغاربة عملوا فیلم (الزين) الذي صور شخصیة الرجل السعودي على أنه الأسوأ في العالم، حسب قوله، ولم يرد السعوديون وتقبلوا الأمر بكل حرية واحترام”.