مجلس النقباء: حققنا مطالبنا بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية

عمان (بترا) اشاد رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس بفحوى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمجلس النقباء اليوم .

وقال إن المجلس ينظر بإيجابية إلى اللقاء خاصة وانه لمس من حديث الرئيس ان هناك تغييرا في النهج والتعامل مع القوانين التي تهم المواطنين والمشاكل التي يعاني منها المواطن.

واضاف بناء على قرار رئيس الوزراء سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية من خلال لجنة قرر الرئيس تشكيلها، تكون النقابات قد حققت مطالبها بطريقة حضارية وسلمية.

واعتبر أن الإنجاز الذي حققته النقابات بدعم شعبي يسجل للنقابات ولكل مواطن أردني ولمؤسسات الدولة جميعها ، مؤكدا ان النقابات بانتظار تطبيق قرارات رئيس الوزراء.