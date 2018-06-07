الرزاز يبدأ مداولاته لتشكيل الحكومة العتيدة ويعلن اعتزامه سحب قانون ضريبة الدخل بمجرد اداء اليمين الدستورية / فيديو
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جرينتش+2 08:03
في لقاء قصير جداً وعاصف ..كوشنر يؤنب سفير الكويت بواشنطن على موقف بلاده من قضية فلسطين

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