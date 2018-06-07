في خطوة كونفدرالية ..السعودية والإمارات تعلنان إنشاء مجلس تنسيق مشترك

أعلنت كل من المملكة السعودية والإمارات المتحدة عن إنشاء مجلس تنسيق بين البلدين.

وأشارت صحف محلية إلى ترؤس كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، مساء امس الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس.

وأعلن في الاجتماع عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين، بحسب صحف سعودية.

‏كما “يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين”.

وسيسعى المجلس “لإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية”.

ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين. فمن الجانب الإماراتي، يضم المجلس: الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وأنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

أما من الجانب السعودي، فيضم المجلس: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان وزير الثقافة، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي.