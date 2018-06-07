صادق المهدي يكشف تلاعب البشير على الحبلين المصري والاثيوبي حول سد النهضة

ألمح صادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني الأسبق والمعارض البارز حاليا، إلى قيام الرئيس عمر البشير بخداع مصر فيما يخص مفاوضات “سد النهضة”.

وقال المهدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نقلتها صحيفة “سودانايل”، امس الأربعاء: “بالنسبة لسد النهضة، المصالح متناقضة بالأساس فهو يمثل ضررا لمصر ومنفعة للسودان”.

وأضاف المهدي “نظام البشير المنفعي يتحدث مع إثيوبيا كحليف استراتيجي، ويكرر الأمر ذاته مع مصر”.

وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قد أكد أن السودان يعمل في ملف سد النهضة بروح التعاون مع إثيوبيا، وأن علاقات البلدين قطعت شوطا كبيرا، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وفيما يخص تهريب السلاح لمصر، أكمل المهدي “فيما يتعلق بالسلاح، لا أعتقد أنه يتعمد تهريب السلاح لمصر. السودان مجاور لدول بها صراعات فوضوية؛ مثل ليبيا. هو يعمل على ضبط الحدود، ولكن مع اتساعها وقوة شبكات الإرهاب والتهريب فإن الأمر فوق طاقته”.

وشدد المهدي، على أن حديث الرئيس البشير عن محاصرته اقتصاديا هو محاولة لتبرير الفشل العام في السودان.

وأرجع المهدي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة حاليا في البلاد، للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها البشير قبل انفصال الجنوب وبعده.