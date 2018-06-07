زعيم كوريا الشمالية يخشى اغتياله بالسم خلال لقائه مع ترامب في سنغافورة

يخشى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من اغتياله خلال القمة التي ستجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة، يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما أكده تقرير حديث.

تقرير لوكالة “بلومبيرغ” نقل عن مسؤولين أمريكيين، من دون أن تكشف عن أسمائهم، أن اللقاء ورغم أنه سيجري بين الزعيمين في فندق “Capella” المنعزل داخل منتجع سياحي بجزيرة في سنغافورة، وهي أول بلد بعيد يزوره الزعيم الكوري الشمالي، منذ تسلُّمه السلطة وراثةً عن أبيه قبل 7 سنوات، فإن الطرف الكوري الشمالي يخشى من اغتيال كيم بمادة كيميائية سامة.

وأعادت الوكالة الذاكرة إلى اتهام سبق أن وجَّهته كوريا الشمالية في 2017 لجارتها الجنوبية، بأنها أعدَّت مع الولايات المتحدة مخططاً لاغتياله بمادة “بيو- كيميائية” طبقاً لخبر بثَّته وكالة “KCNA” الكورية الشمالية للأنباء في حينه.

وملخص التقرير أن “مجموعة إرهابية قذرة، تديرها الولايات المتحدة وجواسيس كوريون جنوبيون، أفسدوا أحد المعارضين وتلاعبوا بوجدانه أيديولوجيّاً، ثم زوَّدوه بمبلغ 20 ألف دولار للقيام بالهجوم”، وهو مخطط وصفته وزارة أمن الدولة بأنه “جهد أخير فاشل وتجاوز كل الحدود”، وفق تعبيرها.

ومن المقرر أن تحتضن سنغافورة قمة تاريخية بين ترامب وكيم جونغ أون يوم الثلاثاء المقبل، وهي الأولى بين الزعيمين بعد عقود طويلة من العداء الشديد بين البلدين بسبب برنامج كوريا الشمالية النووي.

وتطالب واشنطن وحلفاؤها بيونغ يانغ بالكشف عن برنامجها النووي والتخلي الكامل عنه، إضافة إلى تقديم ضمانات بعدم السعي من جديد إلى امتلاك سلاح نووي، في حين تقول كوريا الشمالية إنها ترغب في التخلي عن برنامجها النووي، لكن على مراحل.

وتعهَّد ترامب في المقابل، بتقديم “حماية” لزعيم كوريا الشمالية، حال تخلِّيه عن البرنامج النووي، وتحدَّث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تقديم مساعدات اقتصادية إلى بيونغ يانغ.