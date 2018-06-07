تخوفاً من الانتفاضات ..قوات الاحتلال اعتقلت اكثر من 600 فلسطيني الشهر الماضي

أفادت مصادر حقوقية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أيّار الماضي، أكثر من 600 فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، من بينهم 94 طفلاً، و9 فلسطينيات.

وتم توثيق حالات الاعتقال من خلال مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية؛ والتي شملت “نادي الأسير”، ومؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، و”هيئة شؤون الأسرى”، مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ ضمن ورقة حقائق شهرية أصدرتها امس الأربعاء.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت 197 مواطناً من القدس، و104 مواطنين من رام الله والبيرة، و70 مواطناً من الخليل، و33 مواطناً من جنين.

أما في بيت لحم فقد تم توثيق اعتقال 44 فلسطينياً، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 48 مواطناً من نابلس، و15 من طولكرم، و32 من قلقيلية، وخمسة مواطنين من طوباس.

كما تم اعتقال 20 مواطناً من سلفيت، وثمانية مواطنين من أريحا، و29 فلسطينياً من سكان قطاع غزة.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أشارت المؤسسات الحقوقية إلى اصدار سلطات الاحتلال 83 أمر اعتقال إداري، من بينها 36 أمراً جديداً.

ويبلغ بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير، من بينهم 54 أسيرة، بينهن ست فتيات قاصرات.

فيما بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلاً.