استعدادات اسرائيلية واسعة لمواجهة جماهير ” مليونية القدس ” في آخر جمعة رمضانية غداً

توقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين غدًا الجمعة في “مليونية القدس”، الجمعة الـ11 ضمن مسيرة العودة وكسر الحصار.

وتتزامن “المليونية” في غزة مع الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والتي يرافقها فعاليات يوم القدس العالمي في عديد من البلدان.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الخميس، أن مظاهرات يوم غدٍ تعد الاختبار الأول لقائد المنطقة الجنوبية الجديد “هرتسي هليفي” القادم من شعبة الاستخبارات العسكرية والذي استلم مهام منصبه أمس الأربعاء خلفًا للقائد السابق “إيال زامير”.

يذكر، أن قائد أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت قرر الأسبوع الماضي، تأجيل مراسم إنهاء عمل “زامير” لثلاثة أيام أخرى، وذلك على خلفية التدهور الأخير للأوضاع الأمنية على جبهة غزة.

وجاء هذا التدهور إثر استشهاد 4 مقاومين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي يومي الأحد والاثنين الماضيين عبر استهداف نقاط للمقاومة قبل السياج الأمني مع القطاع، فيما ردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

ويشار، إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أعلنت الثلاثاء، انطلاق فعاليات جمعة “مليونية القدس”، والتي من المقرر أن يكون فيها مشاركة جماهيرية واسعة في مخيمات العودة الخمس بقطاع غزة، حيث ستبدأ الفعاليات الساعة 2 ظهرًا وتنتهي الساعة 6 مساءً.

ويخرج الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 30 اذار الماضي للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، وتخللها مليونية العودة في 14 مايو والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال.