الرزاز يبدأ مداولاته لتشكيل الحكومة العتيدة ويعلن اعتزامه سحب قانون ضريبة الدخل بمجرد اداء اليمين الدستورية / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:05
إسرائيل تنشئ “قبة حديد” من نوع جديد لمكافحة الطائرات الورقية الغزاوية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني