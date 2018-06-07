إسرائيل تنشئ “قبة حديد” من نوع جديد لمكافحة الطائرات الورقية الغزاوية

أعلنت اسرائيل عن تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الطائرات الورقية التي تطلق من قطاع غزة باتجاه حقولها القريبة على الحدود.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه منذ حوالي أسبوعين، يعمل فريق صغير على تحديد مواقع الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم وإسقاطها، لمنع وصولها إلى الأراضي الزراعية واحتراقها.

وأضافت أن هذا الفريق نجح في إسقاط أكثر من 350 طائرة ورقية وبالونات، ما أدى إلى انخفاض عدد الحرائق بشكل ملحوظ في البلدات الإسرائيلية القريبة على الحدود مع قطاع غزة.وحول آلية عمل هذا الفريق، تقول المصادر العبرية إنه عندما يلاحظ الفريق أي طائرات أو بالونات تنطلق من قطاع غزة، يطلق الفريق طائراته الصغيرة المسيرة التي يتم التحكم فيها عن بعد وتصطدم بالطائرات الورقية وتسقطها خلال 40 ثانية من وقت الكشف.

ويعمل الجيش خلال هذه الفترة، على تطوير هذه الطائرات من خلال تزويدها بتقنية خاصة، من أجل تدمير الطائرات الورقية وإسقاطها دون خسائر.

وتسببت الطائرات الورقية في احتراق آلاف الدونمات الزراعية، بتكلفة تصل لملايين الشواقل.

بدوره، قال قائد المنطقة الجنوبية الجديد في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي”يجب أن نكون مستعدين للتصعيد وإيجاد حلول للطائرات الورقية.

وقال قائد سلفه إيال زامير، يوم امس الأربعاء، إن التهديد من غزة لم ينته بعد، متهما حماس بالمسؤولية عن مشاكل قطاع غزة.

وأضاف خلال حفل تسليم وتسلم القيادة الجنوبية “لن نقبل بواقع أمني غير مستقر على حدود القطاع، إذا فرض علينا سنقوم بتفعيل كامل قوتنا العسكرية، نحن جاهزون لذلك وستدفع الفصائل في غزة ثمنا باهظاً”.

وأمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخصم مبالغ التعويضات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لأصحاب المزارع المحترقة بسبب الطائرات الورقية من عائدات المقاصة الفلسطينية.