عرب سوريا والعراق يدفعون ثمن الصراع المزمن بين الاتراك والاكراد

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية مقالاً لهنا لوسيندا سميث بعنوان “الأتراك جاهزون لشن هجمات على الكرد من 11 قاعدة عراقية جديدة”.

وأضافت أن “تركيا تتحضر لشن هجمة على الميليشيات الكردية في شمال العراق في خطوة يأمل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها ستدعمه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الجاري”.

وأشارت إلى أن الجيش التركي أنشأ 11 قاعدة جديدة في العراق أغلبيتها بالقرب من حدوده وإيران، مضيفة أن المنطقة تعد معقلاً ل‍حزب العمال الكردستاني.

ونقلت كاتبة المقال عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قوله “ضاعفنا وجودنا في شمال العراق، وهدفنا استئصال الإرهاب قبل أن يتمكن من التسلل عبر حدودنا”.

وحذر مصدر من الاتحاد الوطني الكردستاني للصحيفة من أن “هناك نحو 700 قرية في المنطقة التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني”، مضيفاً أنه “في حال شنت تركيا أي هجمات فيسبب ذلك أزمة لاجئين جديدة”.

ونقلت الكاتبة عن المحلل ماكس هوفمن قوله إن “أردوغان لديه تاريخ في شن هجمات خارجية لاسيما العسكرية منها عندما يشعر بأي تهديد انتخابي”.