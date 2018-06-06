طاهر المصري يعلن أن الاحتجاجات لم تنته بعد والمطوب تغيير النهج الاقتصادي والمعيشي والسياسي

انتقد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري موقف بعض الدول العربية التي وصفها بأنها تخلت عن الأردن في محنته، مؤكدا عودة السفير الأردني للدوحة قريبا.

وقال المصري في حديث مع قناة “روسيا اليوم” : إن بعض الأشقاء خذلوا الأردن، وإن المحتجين بالقرب من الدوار الرابع يريدون تغيير النهج الاقتصادي والسياسي.

وأكد أن الأردن لم يقطع علاقاته مع قطر و«لكن أخذنا بعض الإجراءات لاعتبارات محدودة يعرفها الجميع ولأن وضعنا حساس، والعلاقات موجودة وقريبا سيعود سفيرنا إلى الدوحة وسنعزز تمثيلنا الدبلوماسي هناك».

وأوضح المصري أن أزمة الاحتجاجات لم تنته بعد، لافتا إلى وجود إصرار من النقابات المهنية ومؤسسات مجتمع كثيرة على أن المطلوب الآن ليس موضوع قانون ضريبة الدخل ولا أمور أخرى تابعة له لكن يجب أن يكون هناك تغيير في النهج الاقتصادي والمعيشي والسياسي.