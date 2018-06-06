 رغم انه ارهقها ..غادة عبد الرازق سعيدة بردود الافعال على مسلسلها “ضد مجهول”

تواصل النجمة المصرية غادة عبدالرازق تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل “ضد مجهول”، الذي يُعرض حصرياً علي فضائية الحياة المصرية وعدد من المحطات العربية.

وقالت عبدالرازق: إنها سعيدة بردود الفعل حول مسلسلها الجديد، التي جاءت من الجمهور العادي والوسطين الفني والإعلامي، مضيفة أن هذا المسلسل أرهقها نفسياً، لتضمنه العديد من المشاهد الصعبة، بحسب قولها.

وتابعت: مشهد تغسيل ابنتي ألمني نفسياً، واستشرت شيوخاً ومتخصصين للتعرف على قواعد التغسيل، بحيث نقدم المشهد بشكل واقعي وحقيقي، وجاءت الأصداء بشأنه أكثر من رائعة.

ويشارك في بطولة “ضد مجهول” حنان مطاوع وروجينا وفراس سعيد وأحمد سعيد عبدالغني ورانيا منصور ودياب، وهو من إخراج طارق رفعت.