رب ضارة نافعة.. خلافات قطر مع دول المقاطعة تدفعها للاهتمام بشؤونها الداخلية

وجه وزير داخلية قطر، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله بن ناصر خليفة آل ثاني، امس الثلاثاء، ما وصف بـ”المناشدة العاجلة”، في يوم شهد نشاطا وتحركات مكثفة لأمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني.

وقال وزير الداخلية القطري في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”: “أناشد كل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين أن الدولة بحاجة إليهم جميعا في هذه المرحلة، لبناء الاقتصاد وحماية الأمن والاجتهاد والإبداع من أجلها”.

وتابع “دولة قطر تعيش منذ سنة من الآن بداية مرحلة جديدة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”.

وكانت الدول الأربع قد فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية وجغرافية على قطر، بعد اتهامات لها بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار دول عربية أخرى.

وتزامنت تلك التصريحات مع بيان نشر في وكالة الأنباء القطرية، تحدث عن ترأس أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اجتماعا وصف بـ”الحيوي والخطير”.

وناقش الاجتماع كافة المشاريع التي أنجزت خلال الفترة الماضية، والخطط التشغيلية للمشاريع الحيوية في الدولة ذات العلاقة بالبطولة، وعلى رأسها مطار حمد الدولي، وشركة سكك الحديد القطرية “الريل”.