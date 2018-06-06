اختلاف في الآراء والمواقف بين الاستمرار في اعمال الاحتجاج او الانتظار لما بعد تشكيل حكومة الرزاز
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جرينتش+2 03:42
تعالوا نتفق أولا بأن لدينا أزمة

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