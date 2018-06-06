بهجة فلسطينية عارمة جراء الغاء مباراة فريق الارجنتين مع المنتخب الاسرائيلي

في الوقت الذي أصيب فيها بالصدمة كل من كان يترقب قدوم ميسي ورفاقه الى إسرائيل، فقد عمت البهجة كافة ارجاء المدن والبلدات الفلسطينية لقرار الغاء المنتخب الارجنتيني مباراته الودية مع منتخب إسرائيل التي كانت مقررة في التاسع من الشهر الجاري في القدس.

فقد احتفل الفلسطينيون الليلة الفائتة بقرار الغاء المباراة الودية على استاد “تيدي” في القدس. وكذلك احتفل العديد من أهالي قطاع غزة عقب قرار الإلغاء.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا قال فيه: “نحن نشكر لاعبي منتخب الارجنتين بقيادة النجم ميسي، على رفضهم خدمة هدف غير رياضي”.

واشاد رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، جبريل رجوب، بهذا القرار وقال: “ان القيم والأخلاق الرياضية انتصرت اليوم واشهرت بطاقة حمراء لإسرائيل من خلال الغاء المباراة”.

وأضاف الرجوب: “انني ابارك للفلسطينيين هذا الانتصار الرياضي الكبير وعلى الضربة المؤلمة للاحتلال”.

في المقابل، أعربت السفارة الإسرائيلية في بوينس أيرس عن اسفها جراء الغاء المباراة من خلال مجموعة من التغريدات على حسابها على موقع تويتر: “ان التهديدات والاستفزازات الموجهة نحو ليونيل ميسي، من الطبيعي ان تثير تضامن رفاقه وخشيتهم من المباراة الودية، وهو ليس امرا غريبا عن الحياة اليومية للمجتمع المدني الإسرائيلي، الذي كان رياضيوه في كثير من المواقف هدفا للعنف”.

وأضافت السفارة الإسرائيلي: “ان الصداقة بين جمهورية الارجنتين ودولة إسرائيل قائمة منذ نحو 70 عاما، ولن تتأثر بمباراة كرة قدم.

فالدولة الديمقراطية والجمهور الواسع بمن فيه اليهود والمسلمون والمسيحيون سيسعدون دائما بلقاء رياضيي الارجنتين البارزين”.