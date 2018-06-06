القضاء الفرنسي يتابع قضية ارتشاء الرئيس السابق ساركوزي من معمر القذافي

استمع قضاة التحقيق في محكمة باريس اليوم الثلاثاء لوزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان في اطار تحقيقاتهم حول الاتهامات بتمويل ليبي للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2017، في جلسة علقت مساء.

وغادر غيان الذي وصل صباح اليوم الثلاثاء الى محكمة باريس مع محاميه، المكان مساء اليوم الثلاثاء بدون ان يدلي باي تصريح حول نتائج جلسة الاستماع هذه، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.

وقال مصدر قضائي ان الاستماع الى الامين العام السابق للرئاسة في عهد ساركوزي (2007-2012)، علقت بدون ان يضيف اي تفاصيل.

وهذا الاستجواب الذي يجري في مكتب القضاة سيرج تورنير واود بوريسي وكليمان ايربو هو الاول منذ اتهامه في السابع من آذار بتبييض اموال في اطار تهرب ضريبي منظم، نظرا لتحويل 500 الف يورو مشبوهة الى حسابه.

ويفترض ان يرد المدير السابق لحملة ساركوزي، الذي يبلغ من العمر 73 عاما على اسئلة القضاة بعد اتهام ساركوزي في آذار “بالارتشاء” و”التستر على اختلاس اموال عامة ليبية” و”تمويل حملة انتخابية بطريقة غير شرعية”، الى جانب تهمة “التواطؤ” التي وجهت اليه بصفته مسؤول الخزانة في الحملة.