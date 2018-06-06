الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً من عرب ٤٨ داس العلم الإسرائيلي

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنها اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا من قرية عرعرة شمالي فلسطين المحتلة عام 48، للاشتباه بقيامه بـ “دوس العلم الإسرائيلي”، يوم الجمعة الماضية.

وكان فلسطينيون، قد نظموا الجمعة الماضية، تظاهرة في مدينة حيفا (شمالي فلسطين المحتلة) ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها اليوم الأربعاء، “إنها فتحت تحقيقًا، بعد أن تم إبلاغ الشرطة عن شريط فيديو يشاهد فيه عدد من فلسطينيي الداخل وهم يستولون على العلم من إحدى المتظاهرات، ويلقون به على الأرض ويدوسون عليه”.

وأضافت، أنه تم استجواب المعتقل البالغ من العمر 23 عامًا، بسبب الاشتباه في “ازدراء العلم الإسرائيلي”.

وفي شريط الفيديو الذي اعتمدت عليه الشرطة، شوهد متظاهر يرتدي الكوفية الفلسطينية وهو ينتزع “العلم الإسرائيلي” من متظاهرة أخرى ويرميه على الأرض. وبعد ذلك مباشرة، بدأ متظاهر آخر بدوس العلم على صوت صيحات المتظاهرين الآخرين.

وقد شنت وسائل إعلام عبرية، حملة تحريض ضد المشاركين في التظاهرة المنددة باعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين بغزة.

يذكر ان شرطة الاحتلال اعتقلت 19 متظاهرًا فلسطينيًا خلال المسيرة، واعتدت عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة عد منهم برضوض وكسور.

يشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذي استشهدوا برصاص واعتداءات قوات الاحتلال منذ 30 آذار الماضي، على حدود قطاع غزة إلى 127 فلسطينيًا؛ بينهم 6 شهداء احتجز الاحتلال جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، إلى جانب إصابة أكثر من 13 ألف آخرين، بينهم 350 في حالة الخطر الشديد.