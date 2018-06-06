السعودية تواصل فصول الانتقام من عبد الناصر ولو بحرق صورته في مسلسل تلفزيوني

قامت قناة أم بي سي السعودية يوم أمس ببث حلقة من مسلسل “العاصوف”، حيث قام فيها أحد الممثلين السعوديين بإحراق صورة للرئيس المصري السابق “عبد الناصر” ما أشعل حرباً سعودية مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ما دفع الخارجية المصرية إلى إصدار بيان طالبت فيه الرياض بحذف المشهد.

وقام وزير الخارجية المصري، مكرم محمد أحمد، بتوجيه كتاب لوزير الثقافة والإعلام السعودي “عوّاد بن ناصر” لاتخاذ ما يلزم تجاه قناة “mbc” (السعودية)، التي أذاعت مسلسلاً حمل اسم “العاصوف”، يتضمن مشهداً “مسيئاً” لعبد الناصر، حيث تضمن حرق صورته.

وقال المسؤول المصري إن هذا المشهد “يمثل إهانة لرمز مصري وعربي كبير”.

ووجه مكرم تحذيراً لوزير الإعلام السعودي مطالباً إياه بـ “إصدار توجيهاته لحذف المشهد نهائياً، والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرّض للرموز العربية بالإساءة”.

يذكر أن الخارجية السعودية لم تصدر أي تعليق على الموضوع حتى الآن، بل إن حلقة المسلسل قد أعيد بثّها وتضمنت نفس المشهد، كما أنه ليس هذا أول مسلسل يبث برمضان ويثير أزمة تكون مصر أحد أطرافها، حيث سبق أن احتجت الخرطوم منتصف أيار الماضي على المسلسل المصري “أبو عمر المصري”، مشيرة إلى أنه “يسيء” للسودان، قبل أن تؤكد القاهرة أنها لن تسمح بالإضرار بالعلاقات الثنائية.