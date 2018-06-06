البطاطا ليست غذاء فقط بل علاج ايضاً للامراض الهضمية

تعتبر البطاطس (البطاطا) واحدة من أشهر الأطعمة ذات القيمة الغذائية الكبيرة، ولها مزايا صحية كثيرة. كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في التخلص من الحموضة في الجسم. وهي غنية بمحتواها من الفيتامينات التي تقوي المناعة، والكالسيوم المهم للقلب، كما تساعد الإنسان على التخلص من مشاكل هضمية، كما ذكر موقع “بنكهوفر” المختص بالشؤون الصحية.

ويقول خبراء التغذية بأن تخزين البطاطس مباشرة عند جنيها وحفظها في مكان جيد من شأنه أن يوفر للمستهلك طيلة فصل الشتاء مصدرا غنيا بالفيتامينات والعديد من المركبات الأخرى، التي تجعل الإنسان في حالة صحية جيدة.

يمنع الهواء الرطب في الثلاجة عملية نضج الطماطم، ما يُفقدها رائحتها ونكهتها المميزتين. لهذا فإن أفضل مكان لتخزينها هو في سلة أو طبق على الطاولة.

وتحتوي البطاطس على نسبة مهمة من الألياف الغذائية وتُعد مصدرا للكربوهيدرات ذات الجودة العالية، وكذلك أفضل مصدر للبروتين النباتي. وينصح موقع “بنكهوفر” بتناول البطاطس مع اللحوم، لأنها غنية بالمواد الأساسية ومثالية لتحقيق توازن غذائي يساعد على التخلص من حموضة الدم.

وتحتوي البطاطس على كميات كبيرة من فيتامين “ك” الذي يمنع تخثر الدم، وتُحول الإنزيمات كميات كبيرة من نشا البطاطس إلى غلوكوز لإنتاج الطاقة. ويحافظ استهلاك البطاطس على توازن السوائل في الجسم الذي يلعب دورا هاما في عمل القلب وتدفق الدم بشكل جيد.

ولا ننسى القيمة الغذائية للبطاطس بالنسبة للرضيع، لاحتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات والكالسيوم والحديد والدهون. كما أن مكوناتها ضرورية لصحة الجلد والعظام والأعصاب والدورة الدموية.