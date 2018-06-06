الأمانة العامة للأحزاب العربية تحيي بطولة الشهيدة رزان النجار

رحبت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية باستمرار انتفاضة الشعبية في فلسطين المحتلة ، رفضاً للقرار الأمريكي المشؤوم والتي انطلقت منذ أسابيع عدة في ذكرى يوم الأرض، لتؤكد على أن شعبنا الفلسطيني كان وما زال وسيبقى على العهد متمسكاً بنضاله، مجسداً لوقفات العز والشموخ، ورافضاً لأي تنازل عن حق من حقوقه التاريخية والوطنية.

وخصّت الامانة العامة، في بيان اصدرته امس ويحمل توقيع قاسم صالح، بالتحية الشهيدة البطلة رزان أشرف النجار التي اختصرت إرادة شعبنا وإصراره على النضال والمقاومة مهما صعبت التحديات وازدادت الاعتداءات.

كما ادانت الأمانة العامة للأحزاب العربية القصف الصهيوني لمواقع المقاومة في القطاع وقصف المدنيين الأبرياء في غزة، واكدت أن المقاومة هي الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق كاملة في فلسطين كل فلسطين، وأن التوازن الذي أثمرته المعادلة الجديدة التي أرساها مجاهدو الفصائل الفلسطينية بردهم الصاروخي على آلة القصف والوحشية الصهيونية في مستعمراتها، هو الضامن لمسار الانتفاضة الصحيح.

وفي الاخير دعت الامانة سائر الأحزاب والقوى وأحرار العالم كافة، إلى مواكبة النضال الفلسطيني ودعم قوى المقاومة في فلسطين وسائر دول المواجهة مع العدو الصهيوني وأتباعه، وقالت اننا على يقين أن إرادة شعبنا وانتفاضته تحملنا تلك المسؤولية التاريخية التي فشلت معظم الأنظمة العربية في تأديتها، ونعتبر أن الحراك الشعبي وتصعيد الانتفاضة والاستمرار بالمقاومة هو الطريق الوحيد نحو القدس وكل فلسطين.