نكاية بحركة حماس ..مصلحة السجون الاسرائيلية توقف بث المونديال للسجناء الفلسطينيين

قررت مصلحة السجون الإسرائيلية قطع بث القناة الإسرائيلية الأولى التي تبث مبارايات المونديال في الاقسام التي يقبع فيها اسرى فلسطينيون، وذلك في أعقاب أوامر أصدرها وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان.

وتأتي أوامر الوزير اردان لتضييق الخناق والضغط على الاسرى الأمنيين من حركة حماس وذلك بالتنسيق مع يارون بلوم منسق الاسرى والمفقودين.

واجتمع اردان وبلوم الأسبوع الماضي واتفقا على تغيير الأنظمة المعمول بها داخل السجون الإسرائيلية، بطريقة يمكنهم خلالها منع السجناء الأمنيين من مشاهدة قنوات معينة.

وكانت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تعتقد انه لا يوجد سبب لمنع الأسرى الفلسطينيين من مشاهدة المونديال وقالوا إن: “مشاهدة المونديال افضل من مشاهدة برنامج ديني إسلامي”.وكانت عائلة الجندي اورن شاؤول قدمت التماسا الى المحكمة العليا طالبت خلاله منع الاسرى من مشاهدة نهائي دوري ابطال أوروبا 2016. لكن المحكمة رفضت الالتماس.

ولأنه لا يوجد تفرقة بمصلحة السجون بين السجناء الأمنيين، لا توجد إمكانية عملية لمنع الاسرى الأمنيين من مشاهدة القنوات المعروضة بالتلفزيون.

في اعقاب ذلك، امر اردان بتغيير الأنظمة المتبعة في السجن حيث تمنح مصلحة السجون صلاحية اتخاذا القرار وفق تقديرها بخصوص القنوات التي تبث بالسجون.