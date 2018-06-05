مواصلة الاحتجاجات لحين اسقاط النهج السياسي والاقتصادي القائم وتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بالولاية الدستورية
أهم العناوين
جرينتش+2 06:09
مسؤول قطري سابق يتهم “دولاً قريبة” بالعمل ضد الاردن

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني