مسؤول قطري سابق يتهم “دولاً قريبة” بالعمل ضد الاردن

اتهم حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق، امس الإثنين، دولاً “قريبة” من الأردن بالوقوف وراء الاحتجاجات العارمة بالبلد الأخير، للضغط عليه للقبول بـ”صفقة القرن”.

وقال بن جاسم، في تغريدتيْن عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ما يجري في الأردن أرجو أن لا يكون مخططاً له من دول قريبة، وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن”.

وأضاف: “أعرف معاناة الشعب الأردني، وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه”.

ودعا بن جاسم الشعب الأردني إلى “أن ينظر للخراب من حوله، وأن يثق بالملك وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية، ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم”.