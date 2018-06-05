مزاعم اسرائيلية حول إعتقال خلية تابعة للجبهة الشعبية خططت لاغتيال نتنياهو

تم اليوم الثلاثاء، الاعلان عن تقديم لوائح اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين، تشمل التخطيط لاغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس بلدية الاحتلال في القدس.

وجاء في لوائح الاتهام أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد اعتقل ثلاثة ناشطين في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عملوا بتوجيه من ناشط في سورية، وخططوا لاستهداف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية الاحتلال نير بركات.

كما جاء أنه تم اعتقال ثلاثتهم في المرحلة الأولى من بدء جمع المعلومات الاستخبارية الأولية، دون أن يكون بحوزتهم أية وسائل قتالية. وقدمت لوائح اتهام ضدهم يوم أمس الأول، الأحد.

وعلم أنه أنه تم اعتقال محمد جمال رشدي (30 عاما) من مخيم شعفاط، وهو يحمل بطاقة شخصية زرقاء، وهو أسير محرر.

وقد ادعت لائحة الاتهام أن رشدي خطط لهذه العمليات بتوجيه من ناشطين خارج البلاد، بينهم ناشط في سورية.

كما ادعت أنه خطط لعمليات ضد مبان تابعة للقنصلية الأميركية، وضد بعثة كندية تمكث في القدس وتعمل على تدريب قوات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. كما خطط لإدخال ناشط من الأردن إلى البلاد للمساهمة في تنفيذ جزء من العمليات.

وادعى الشاباك أن رشدي بدأ بخطوات أولية لجمع معلومات استخبارية بشان الأهداف، بناء على توجيهات الناشط في سورية. وفي أعقاب ذلك اعتقل اثنان آخران.