“مجتهد” يغرد عن تحركات عسكرية سعودية غامضة تجاه قطر

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” مفاجأة مثيرة بعد منتصف ليلة الثلاثاء الحالي، تتمثل في رصد “تحركات عسكرية سعودية مفاجئة وغريبة باتجاه قطر”.

وكشف “مجتهد” عن “محاولات اختراق بحري وجوي وحشد بري”، مضيفا أن “التحرك غريب؛ لأنهم يدركون عجزهم العسكري عن عمل شيء، ويعرفون مخاطر ومضاعفات هذا التحرك”.

وانتهى “مجتهد” إلى سؤال لم يُجب عنه، حيث قال: “هل هذا التحرك العسكري لمجرد التخويف؟”، من دون أن يقدم إجابة.

جدير بالذكر ان الأزمة الخليجية بين قطر، ودول المقاطعة الاربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد دخلت عامها الثاني، دون ان تلوح في الافق ملاح حلول مناسبة لهذه الازمة.