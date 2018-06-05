مواصلة الاحتجاجات لحين اسقاط النهج السياسي والاقتصادي القائم وتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بالولاية الدستورية
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جرينتش+2 11:18
بعد استمرار اعمال الاحتجاج.. هل يبحث الأردنيون عن الملكية الدستورية؟

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