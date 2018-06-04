نقابة المعلمين تطالب باسقاط حكومة الملقي وتشكيل حكومة انقاذ وطني

عبر البريد الالكتروني، وصل “المجد” البيان الصحفي التالي الصادر عن نقابة المعلمين..

الزميلات الكريمات والزملاء الكرام..

تحية طيبة ملؤها الفخر بكم وأنتم ترسمون لوحة في التضحية، ودرسا في الدفاع عن الحقوق والكرامة، وبعد:

إن على جيش المعلمين الأردنيين أن يكون في صدارة العمل الوطني واليد الشريفة التي تساهم في إنقاذ الأردنيين والوطن من قوى الفساد التي باعت مقدراته ورهنت شعبه لصندوق النقد الدولي .

– لا بديل عن إسقاط حكومة الجباية وقوانينها الجائرة

– لا بد من حكومة انقاذ وطني من أردنيين شرفاء .

– لا بد من استرجاع الأموال المنهوبة .

– لا بد من تغيير النهج السياسي والاقتصادي وتعديل الدستور وإلغاء قوانين الإذلال وتكميم الأفواه .

– لا لكل الوجوه المستهلكة التي جربناها وكانت مجرد دمى بيد القوى الخفية التي دمرت الوطن.

وبناء على ذلك؛ تعلن نقابة المعلمين الأردنيين لجميع منتسيبها وفي كافة مواقعهم ما يلي:

أولا: إضراب شامل يوم الأربعاء القادم ٦ /٦ /٢٠١٨م.

ثانيا: الحضور والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية أمام المجمعات المهنية وأماكن الاعتصامات مع المحافظة على الطابع السلمي وممتلكات الوطن العامة والخاصة.

ثالثا: المشاركة في الإفطار التقشفي على الدوار الرابع يوم الأربعاء (تمراتك وعلبة لبن وكأس ماء).

عاش الشعب الأردني

عاش الوطن.

نقيب المعلمين الأردنيين

باسل فريحات

مجلس نقابة المعلمين

٣ حزيران ٢٠١٨م

عمان الحبيبة