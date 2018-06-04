توقعات بطي صفحة حكومة الملقي اليوم وسط حالة من التمني الشعبي ان يأتي البديل نوعياً ومن خارج الصندوق المعتاد
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فخار يكسر بعضه ..تنظيم القاعدة يحذر ابن سلمان من استبدال المساجد بدور السينما

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