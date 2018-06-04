شبان فلسطينيون يحرقون معدات وموقع إسرائيلي شرق خانيونس

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عددًا من الشبان الفلسطينيين قد تمكنوا من اجتياز السياج الفاصل وإشعال النار في معدات شركة مقاولات تعمل في بناء الجدار المضاد للأنفاق وانسحبوا إلى قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن شبانًا قاموا اليوم بإحراق معدات عسكرية تابعة للاحتلال، بعد اجتياز السياج الفاصل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونوهت إلى أن الحريق وقع بالقرب من موقع “السريج” التابع لقوات الاحتلال شرقي بلدة القرارة بخانيونس، وأن النيران قد اندلعت بـ “دشمة” عسكرية ومعدات للاحتلال “قبل أن يتمكن الشبان من العودة بسلام”.

ومن الجدير بالذكر أن هذه وهذه المرة الثالثة على الأقل التي يتمكن فيها “الشباب الثائر” خلال أقل من أسبوعين من اجتياز السياج الفاصل وحرق مواقع ومعدات للاحتلال.

وانسحبت قوات الاحتلال مساء امس من شرق خزاعة، بعد عدة ساعات من التوغل المحدود محيط مخيم العودة؛ لمحاولة ترميم السياج الشائك الذي تمكن الشباب الثائر من انتزاع مقاطع كبيرة منه خلال اليومين الماضيين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مجموعة من الشبان شرقي مخيم العودة في خزاعة، وأصابت أحدهم بجروح، ما استدعى نقله للمشفى لتلقي العلاج، وفق مصادر طبية فلسطينية.

ويواصل الفلسطينيون؛ منذ 30 آذار (الذكرى الـ 42 ليوم الأرض)، في مسيرات “العودة الكبرى” السلمية، قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 (احتلال فلسطين “النكبة”)، ورفع الحصار المستمر على غزة منذ نحو 12 عامًا.