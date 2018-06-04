حكومة أستونيا قد تنهار بسبب رفع اسعار البيرة .. فهل تسمع حكومة الملقي ؟

رجح برلماني أوروبي احتمال انهيار حكومة إستونيا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الجعة بنحو كبير في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال النائب في البرلمان الأوروبي عن لاتفيا، أرتيس بابريكس، في تغريدة نشرها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “إن الحكومة الإستونية لن تستمر طويلا بسعر 8.45 يورو لنصف التر”، متمنيا النجاح لتجار الكحول في المناطق اللاتفية المتاخمة للحدود مع إستونيا.

وجاء تصريح البرلماني الأوروبي بعد أن رفعت الحكومة الإستونية مؤخرا الضرائب على الكحول في البلاد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوى الضرائب في الدول المجاورة مثل لاتفيا.

وفي ظل ارتفاع أسعار الجعة في إستونيا، وهي دولة تقع في منطقة بحر البلطيق بشمال أوروبا، اتجه مواطنوها إلى شراء الجعة من جارتها لاتفيا، الدولة العضو أيضا في الاتحاد الأوروبي.