توقعات بطي صفحة حكومة الملقي اليوم وسط حالة من التمني الشعبي ان يأتي البديل نوعياً ومن خارج الصندوق المعتاد
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تلافياً لفشلها ..الحراك الشبابي الاردني يطالب بتصحيح المسار العام للدولة

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