تلافياً لفشلها ..الحراك الشبابي الاردني يطالب بتصحيح المسار العام للدولة

عبر البريد الالكتروني، وصل “المجد” البيان الاعلامي التالي الصادر عن الحراك الشبابي الأردني..

في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المواطن الأردني منذ سنوات طويلة والتي وصلت ذروتها برفع الدعم عن المحروقات في شهر تشرين الثاني من عام ٢٠١٢ وأدت لخروج هبة شعبية في الشارع الأردني لم تقوى على ردع النهج الاقتصادي المتغول على قوت ذوي الدخل المحدود الخاضع لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وحيث أن هذا النهج الاقتصادي الفاشل قد ازدادت حدته خلال العام الحالي والعام المنصرم بزيادة ضريبة المبيعات على السلع الأساسية ورفع الدعم عن الخبز وإضافة ضرائب ورسوم متتابعة على المحروقات والكهرباء والتي أدت الى انخفاض القدرة الشرائية لدى الأسر الأردنية وخلقت حالة من الركود الاقتصادي العام في البلد.

وانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية في الحفاظ على مكتسبات الدولة الأردنية التي صنعتها أيدي أجدادنا ونضالاتهم فإنه يتوجب علينا القيام بدورنا في تصحيح هذا المسار الذي يهوي بالدولة الأردنية إلى مصاف الدول الفاشلة اقتصادياً، وحتى لا نسمح بمزيد من التغول على قوتنا وأرزاقنا فإننا نقف اليوم خلف المطالب التالية:

1- إلغاء الضرائب والرسوم على المحروقات والتي تصل إلى 40% من سعر الليتر.

2- إلغاء بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير والذي قررت الحكومة تفعيله العام الماضي والعودة بسعر الكيلو واط إلى ما قبل تفعيل هذا البند.

3- إلغاء ضريبة المبيعات التي تم فرضها على السلع الأساسية مثل الألبان والخضروات والفواكه والأسماك والزيوت والقرطاسية والمستلزمات الطبية وكافة السلع الأخرى التي رفعت بالتزامن معها.

4- قانون ضريبة دخل تصاعدي يضمن وجود اعفاءات صحية وتعليمية ورفع سقف الإعفاء للأسر.

5- إعادة الدعم على الخبز.

رابط البيان

https://web.facebook.com/7erak/photos/a.191200277569073.44722.190690067620094/1811038875585197/?type=3&theater

فيديو المطالب

https://web.facebook.com/7erak/videos/1812025875486497/