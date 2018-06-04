ترامب لديه صلاحية العفو عن نفسه ولكنه سيتعرض عندئذٍ للعزل

قال محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأخير لديه صلاحية العفو عن نفسه في مواجهة اتهامات التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف المحامي ومدعي نيويورك السابق، رودي جولياني، أمس الأحد، والذي التحق مؤخرا بفريق محامي الدفاع عن ترامب لشبكة “ايه بي سي” الأمريكية، أن للرئيس “على الأرجح” صلاحية العفو عن نفسه، مشددا على أن ترامب لا ينوي القيام بذلك.

وتابع جولياني: “أعتقد أن التداعيات السياسية لهذا الأمر ستكون قاسية”.. “العفو عن آخرين شيء والعفو عن نفسك شيء آخر”.

إلا أن الفكرة في حد ذاتها أثارت ردود فعل منددة، ولا سيما من الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي الجمهوري كريس كريستي، الذي كان مستشارا لترامب.

وقال كريستي للشبكة “لا مجال لحصول ذلك”، مضيفا “السبب في عدم حصول ذلك هو أنه سيتحول إلى مشكلة سياسية.. إذا أصدر الرئيس عفوا عن نفسه سيعزل”.

بدوره، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي لشبكة “CNN” الإخبارية الأمريكية إنه ليس لأي رئيس أن يعفو عن نفسه.

ووصف المدعي العام السابق في المنطقة الجنوبية لنيويورك بريت بهارارا، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما إصدار الرئيس عفوا عن نفسه بالعمل “الشنيع”، مضيفا أن ذلك سيكون أشبه بـ”عزل نفسه”.