بيل كلينتون يصرح انه هدد ترامب بسبب إهانته لزوجته هيلاري

سخر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من دونالد ترامب، موضحا أنه لا يحب إهانة الناس مثله، وذلك ردا على سؤال وجه له عن ولع الرئيس بإحراج الأشخاص وسبهم.

وأضاف كلينتون أن والدته عاقبته 5 أيام، عندما كان صغيرا؛ لأنه صاحب أشخاصا من نوعية ترامب، منتقدا الإهانات التي يوجهها الرئيس لزوجته هيلاري كلينتون على “تويتر”، إذ يصفها دائما بأنها “ملتوية”، منذ خسارتها أمامه في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وخلال لقاء له على قناة “سي بي إس” الأمريكية، قال كلينتون: «إن الأمريكيين لا يحبون تغريدات ترامب المهينة». داعيا إياه للتوقف عن نشرها.

وتحدث كلينتون عن موقف مع ترامب قبل الترشح للرئاسة، موضحًا: “أنه هدد ترامب حين وضع ملصق مسيء لزوجته على نافذة منزله”، قائلا: “كنت أتمشي بالقرب من منزله ووجدته يضع ملصقًا مسيئا لزوجتي على زجاج نافذته؛ لذا هددته بالسجن إذا استمر في إهانتها”.

وذكر أن الانتخابات الأمريكية تم التلاعب بها، ولذلك خسرت زوجته أماما ترامب، محذرًا من أن البلاد تواجه مشكلة القرصنة الإلكترونية والتي أثرت على الانتخابات الماضية.