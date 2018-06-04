بعد قطع مياه دجلة ..متظاهرون عراقيون يقولون لأردوغان : الزم حدودك وافتح سدودك

نظم المئات من العراقيين، امس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة التركية في منطقة الوزيرية وسط بغداد احتجاجاً على بدء ملء سد أليسو التركي وتسببه بانخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “قطعكم لمياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقي”، و”لن تقتلوا دجلة والفرات بلاد النهرين الخالدة”، و”أردوغان الزم حدودك.. أردوغان افتح سدودك”.

وبدأت خلال الأيام الماضية، آثار ملء سد اليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

وأكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي، أمس الاول الأحد، أن الضرر الأكبر لسد أليسو على العراق سيكون في الموسم المقبل، مبيناً أن العراق سيعمل على اجراء اتفاقية مع الجانب التركي لمساعدته وتزويده بحصة مائية كافية.