إعلامي إسرائيلي يزعم ان حاكمين عربيين من أصول يهودية وماسونية

زعم إيدي كوهين، الإعلامي الإسرائيلي، وجود حاكمين عربيين بارزين من أصول يهودية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنهما يحظيان بدعم من الماسونية العالمية.

وقال «كوهين» في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»: «هناك حاكمين عربيين كبيرين حاليين من أصول يهودية ويحظيان بدعم من الماسونية العالمية».

وتابع مزاعمه: «هذا سر في إسرائيل أكثر من مفاعل ديمونة.. سوف تفاجئوا في حال وفاة أحدهما أن إسرائيل ستطالب بالرفاة بعد عمر طويل، على فكرة واحد منهم من عائلة كوهين».

ودائما ما يتحدث الصحفي الإسرائيلي عن التطبيع مع حكام العرب، وسبق أن كشف عن عدة زيارات سرية لبعض هؤلاء الحكام إلى إسرائيل.

وبحسب مراقبين، تهدف هذه التصريحات للترويج لإسرائيل باعتبارها قادرة على اختراق الدول العربية وإخضاع قرارها لتل أبيب.