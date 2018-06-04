“الموساد هو منظمة جريمة بترخيص” .. هكذا اعترف رئيسه السابق

فتح طلب رئيس الورزاء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلبه التنصت على رئيسي هيئة الأركان وجهاز الموساد في بلاده شهية إيران وحزب الله اللبناني للتشفي في إسرائيل.

وقالت صحيفة “ماقور ريشون” العبرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن قناة “الميادين” القريبة من حزب الله اللبناني اتخذت من طلب نتنياهو التنصت على رئيسي الأركان والموساد ذريعة للهجوم على إسرائيل، بعد اتهام تل أبيب بأنها “دولة الجريمة المنظمة العالمية”، نتيجة لتنصت القادة العسكريين والسياسيين فيها على بعضهم البعض، خاصة بعدما قال رئيس جهاز الموساد السابق، تامير باردو، أن “الموساد هو منظمة جريمة بترخيص”.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن طلب نتنياهو اتخذته القناة اللبنانية للإشارة إلى وجود خلافات بينية واضحة بين القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، وأن عملية التنصت هي عملية قديمة ــ جديدة اتبعتها تلك القيادات منذ سبعينيات القرن الماضي، معتمدة على طلب حزب العمل الإسرائيلي فتح تحقيق في طلب نتنياهو هذا، للتأكيد على أن ديمقراطية إسرائيل” مزيفة”، وأنه لا يمكن لرئيس وزراء في دولة ديمقراطية أن يتنصت على قياداته السياسية والعسكرية؛ وهي نقاط سهلة وبسيطة استغلتها إيران وحزب الله للهجوم على إسرائيل.