الملك يقبل استقالة حكومة الملقي ويكلفها الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة
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جرينتش+2 09:59
الملك يقبل استقالة حكومة الملقي ويكلفها الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة

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