المصلون يطردون جبريل الرجوب من الحرم القدسي ويمنعونه من تأديته صلاة العشاء / فيديو

تداول ناشطون فلسطينيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام المصلين في المسجد الأقصى بطرد القيادي في حركة فتح ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب ومنعه من تأدية صلاة العشاء في المسجد.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد شوهد مجموعة من المقدسيين أثناء خروجهم من صلاة العشاء في المسجد الأقصى المبارك يحاولون الاعتداء على الرجوب ومجموعة من حراسه بالقوة وطرده.

و بحسب الفيديو، فقد أطلق الشبان الهتافات ضد الرجوب لطرده من المسجد الأقصى، فيما بدا على الرجوب الغضب ومحاولة الدفاع عن نفسه، انتهى الامر بالانسحاب ومغادرة المسجد.

#عاجل

عاد من حيث أتى حتى بعد أن حاول أن يدخل بمساعده قوات الجيش اليهودى

لم يستطع .. كل التحيه لرجال #القدس

مقدسيون يقومون بطرد اللواء "جبريل الرجوب" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من المسجد الأقصى المبارك قبل قليل. pic.twitter.com/5bNjhIElaX — عسقلان (@xorosh200) June 3, 2018