الإمارات والسعودية طلبتا دعماً عسكرياً أمريكياً لاحتلال ميناء الحديدة اليمني

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تنظر في طلب الإمارات تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لانتزاع ميناء “الحديدة” اليمني، في منطقة باب المندب من قبضة الحوثيين.

وزعمت صحيفة “ وول ستريت جورنال ” نقلا عن مصادرها أن السعودية انضمت إلى الإمارات بشأن نفس الطلب من الولايات المتحدة.

وبررت أبوظبي والرياض هذا الطلب بأن إمدادات هذا الميناء مرتبطة بها حياة 29 مليون يمني بشكل مباشر.

كما يؤكد البلدان أنهما من دون دعم أمريكي مباشر، لن يجازفا بتنفيذ عملية لتحرير “الحديدة”.

وتفيد الصحيفة بأن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو تلقى هذا الطلب الخاص بتقديم دعم عسكري يتمثل أساسا في تخصيص طائرات استطلاع أمريكية من دون طيار مخصصة للإسناد الجوي.

وتقول مصادر الصحيفة إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن، وذلك لوجود مخاوف من خروج العمليات العسكرية في ضواحي المدينة عن السيطرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله في هذا الصدد: “لا تزال لدينا شكوك كبيرة بشأن العملية العسكرية في الحديدة، ولسنا متأكدين مئة في المئة من أن التحالف العربي عند الهجوم، سيكون قادرا على إنهائه بشكل نظيف من دون وقوع أي حادث كارثي”.