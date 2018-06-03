﻿أخت سعاد حسني تهدد بمقاضاة صناع مسلسل “عوالم خفية”

كالعادة تتعرض المسلسلات المصرية، التي تعرض في الموسم الرمضاني كل عام لعدد من الاتهامات، كان أخرها اتهام جنجاه أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني لصناع مسلسل «عوالم خفية» المعروض حاليا بتناول حياة شقيقتها دون الرجوع إلى أسرتها، متهمة مؤلفي المسلسل بتقديم أحداث كثيرة من المسلسل تتطابق مع حياة السندريللا، واقتباس تفاصيل كثيرة من كتاب «أسرار الجريمة الخفية»، الذي نشرته جانجاه منذ فترة ويسرد الكثير من تفاصيل حياة شقيقتها الشخصية ووفاتها، كما يكشف تفاصيل فساد عدد كبير من كبار المسؤولين.

وقالت «جانجاة»، أن إسم المسلسل قريب من إسم كتابها، مشيرة إلى أنها كلفت المحامي الخاص بها لمتابعة الموضوع من الناحية القانونية، للاستعداد لاتخاذ إجراء قانوني ضد القائمين على المسلسل في حال تطابق باقي الأحداث مع قصة وفاة أختها»، مؤكدة وجود تحايل في السيناريو، لأن كل الاحداث تؤكد أن المسلسل يدور حول قضية مقتل السندريللا، حيث يتناول قتل فنانة معروفة رميا من الشرفة في إحدى الشقق واشاعة أنها انتحرت ويفتح المسلسل من خلال مذكرات الفنانة المقتولة عددا كبيرا من قضايا الفساد.

وردا على هذه الاتهامات قال مؤلفو مسلسل «عوالم خفية» الثلاثة أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إنهم لم يقرأوا الكتاب الذي تتحدث عنه جنجاه، حتى أنهم لا يعرفونها، وأكدوا على أن المسلسل بعيد تماما عن قصة سعاد حسني، وأشاروا إلى أن الجمهور ربط بين قصة المسلسل وسعاد حسني بسبب المشاهد الأولى منه ويظهر فيها مقتل فنانة مشهورة رميا من شرفة غرفتها.

وطالبوا جنجاه بمتابعة المسلسل حتى تكتشف بنفسها أنها على خطأ وأن المسلسل لا علاقة له بكتابها، وأنه مسلسل درامي يدور حول مقتل «مريم رياض» وليس سعاد حسني.

مسلسل «عوالم خفية» من إخراج وإنتاج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام، كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد وفيق وصلاح عبد الله وبشرى ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ومي سليم وأسامة عباس.