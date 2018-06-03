«نتفليكس» بوفيه فني يقدم للجمهور ما يختار من الافلام والمسلسلات بثمن بخس

مع انطلاقها في أربعينات القرن الماضي، استقطبت السينما أعداداً كبيرة من المشاهدين، وكانت بمثابة ثورة في عالم الترفيه. وكان المشاهدون يستعدّون بشغف للذهاب إليها ومشاهدة ما تقدّمه من أفلام وإن كانت بسيطة وشحيحة جداً. ومع انتشار أجهزة التلفزة بعد عقود طويلة، خفّ هذا الإقبال على صالاتها، ولكنّه لم ينقطع وليس هناك من مخاوف لزوال صالاتها في جميع أنحاء العالم.

تشهد قنوات التلفزة اليوم، بما تعرضه من أفلام ومسلسلات تحديداً، تهديدات من قبل الشركة العالمية نتفليكس التي قد تسحب البساط من تحتها، لما تقدّمه من تسهيلات في اختيار المشاهد لأي فيلم أو مسلسل يريد متحكماً بالزمان والمكان وعدد الحلقات التي يرغب مشاهدتها.

واليوم، مع سرعة هذا التطوّر في عالم التكنولوجيا وتعدّد تطبيقات وسائل التسلية والترفيه التي تقدّمها شركات عملاقة على منصة الإنترنت، أسئلة كثيرة تُطرح، «هل ربحت نتفليكس الحرب فعلاً؟». يطرح هذا السؤال نفسه في أروقة القنوات التلفزيونية، أو في الاستوديوهات الكبيرة أو الشركات التكنولوجية، أو في كواليس مهرجان «كان» أو في المكاتب الوزارية.

شبّهت صحيفة «لوموند» الفرنسية، شركة «نتفليكس»، بالبوفيه المفتوح، إذ تلبي رغبات الجمهور، وحرية اختياره لما لذّ وطاب له من الأفلام والمسلسلات بمبلغ 10 يورو شهرياً.

شهدت أسهم نتفليكس، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفاعاً كبيراً بنحو 7.4 ملايين مشترك جديد، وارتفعت مبيعاتها إلى 43 في المائة مقارنة بعام 2017. وتحاول الشركة اليوم الاستفادة من هذه المبالغ لتحسين الخدمة. وقد وصلت المكاسب إلى 11.6 مليار دولار (9.8 مليار يورو) مقابل 886 مليون يورو، سيُنفق منها 8 مليارات دولار هذا العام لتحسين الخدمة، ولديها الآن نحو 125 مليون مشترك، 3.5 مليون منهم في فرنسا.

فكرة نتفليكس بحد ذاتها مبهرة وذكية، وتشبه عالم هوليوود وديزني، وقد استطاعت الشركة في عام مضاعفة رأسمالها ليصبح 143 مليار دولار، لكنّ الرّقم هذا يبقى بعيدا عن أرباح «فيسبوك» (528 مليارا) أو أمازون (24 مليارا)، إلّا أنّ الشركة باتت قوية كالتطبيقين، واستطاعت أن تطغى على «سناب تشات» و«تويتر».

يردّ ريد هاستينغز الرئيس التنفيذي للشركة على سؤال الصحيفة الفرنسية، عن مدى استهداف نتفليكس للمشتركين، فيقارنها بـ«الخدمات المجانية مثل (فيسبوك) و(يوتيوب) التي تحتوي من مليار إلى ملياري مستخدم حول العالم» مضيفاً: «يعمل في الشركة التي تتّخذ من سيليكو فالي خمسة آلاف موظف، ومقرّها في سيليكو فالي في كاليفورنيا، وفي لوس أنجليس هناك 1100 شخص مسؤولين عن ترتيب المسلسلات والأفلام، وتأمينها على نتفليكس».

واليوم «تريد الشركة أن يراها الناس على أنّها أول استوديو عالمي»، يقول إريك بارماك، نائب رئيس الإنتاج الدولي، ويضيف: «نحن أوّل منصة تلفزيونية عالمية. وقد استثمرنا اليوم نحو مليار يورو لنوسّع بالتالي انتشارنا في أوروبا».

ينظر الجمهور إلى نتفليكس على أنّها شركة مهمة، وحتى في الدول العربية، حيث لا يزال انتشارها خجولاً، وهناك محاولات لإنتاج محتوى في 16 دولة وبـ16 لغة، من بينها العربية التركية. وتقارن نتفليكس نفسها بـ«ستيف جوبس» وخطوته الكبيرة التي قدّمها في عالم التواصل، إنّما من أجل التسلية والترفيه.