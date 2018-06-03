قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في بيت ريما والخليل وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين فلسطينيين عقب اقتحام منازلهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له اليوم، أن قواته اعتقلت سبعة فلسطينيين، بدعوى أنهم “مطلوبون” على خلفية ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية، وتم نقلهم للتحقيق.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته صادرت آلاف الشواكل (الشيكل يساوي 0.29 دولار)، خلال حملة دهم وتفتيش نفّذتها في مدينة الخليل (جنوبا)، بدعوى علاقتها بالتنظيمات الفلسطينية.

بدوره، أفاد مراسل “قدس برس”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة “بيت ريما” قرب رام الله، واعتقلت الشاب متيم عوض الريماوي.

وفي مدينة بيت لحم، شنّت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحام بالمدينة اعتقلت خلالها أربعة فلسطينيين على الأقل وهم: الفتى مصعب آدم براقعة(مخيم العزة)، رامي حمامرة(حوسان)، بالإضافة للشابيْن مجاهد جبرين، وزياد جبرين من بلدة تقوع

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة “النبي صالح” غربي رام الله ، أصيب خلالها أحد الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الوجه.