قطر تدعو لمحاورة ايران وليس محاربتها كما تريد السعودية

تطرق خالد العطية، نائب رئيس الوزراء القطري، ووزير الدفاع، إلى “الحرب على إيران”، وذلك على هامش مؤتمر أمني دولي في سنغافورة، أمس الأحد.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن استخدام القواعد الجوية القطرية لشن غارات جوية على إيران، قال العطية إن بلاده ليست “من محبي الحرب” وتدعم الحوار مع إيران، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف: “قطر لديها الكثير من الاختلافات مع إيران، لكن ذلك لا يعني إشعال الحرب في المنطقة، إيران دولة جوار، ويجب أن ندعوها إلى الحوار، مع وضع كل الملفات على الطاولة والبدء في مناقشة لإحلال السلام وليس الحرب”.

وتساءل العطية: “هل من الحكمة أن ندعو الولايات المتحدة ونطالب إسرائيل بالدخول في حرب ضد إيران؟ حتى ولو حاول أي طرف ثالث دفع المنطقة أو بلد ما في المنطقة إشعال حرب ضد إيران، سيكون هذا خطيرا للغاية”. وأكد أن بلاده “لن تنجر إلى أي صراع مع طهران”.

وقالت الوكالة إن “العطية لم يذكر اسم الطرف، غير أنه ربما يقصد السعودية”.

ودعا العطية إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، قائلا: “على الجميع أن يظل متمسكا بهذا الاتفاق، وفي رأيي الخاص أعتقد أن الولايات المتحدة أكثر حكمة من الدخول في حرب مع إيران”.