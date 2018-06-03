الى اين تتجه البوصلة الاردنية في الوضع الراهن .. هل الى التأزيم والتصعيد ام نحو التهدئة والتوافق والتبريد ؟؟
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جرينتش+2 04:56
قطر تدعو لمحاورة ايران وليس محاربتها كما تريد السعودية

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